La Quattrociocche appare bellissima su Instagram in una foto che la ritrae sdraiata su un divanetto a gambe nude

La bella attrice Michela Quattrociocche appare stupenda su Instagram con una gonna corta sdraiata su un divano, le gambe sono infinite e lo sguardo perso. Nei commenti scrivono:”Sembri la ragazzina di 17 anni di scusa ma ti chiamo amore sei stupenda”, sicuramente un pò è cambiata la Quattrociocche da allora, è più donna. Ma le gambe sono sempre quelle e anche il fisico.

La Quattrociocche e i suoi primi piani che fanno sognare

L’attrice è di una bellezza unica, appare meravigliosa su Instagram con i suoi lunghi capelli mori, le labbra rosa e carnose e uno sguardo magnetico. La sua bellezza è innegabile, anche le sue colleghe altrettanto bellissime cedono e le fanno complimenti. Laura Chiatti scrive nei commenti sotto alle sue foto:“Disarmante” e anche “Sei bella come nessuna”. Intanto oltre che a condividere la sua bellezza su Instagram, la Quattrociocche continua a dedicare foto e frasi d’amore al suo compagno Giovanni Naldi.

Sotto ad una foto in bianco e nero che li ritrae sdraiati al mare lei scrive:“Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte è lì che si trova il tuo cuore”. Naldi risponde nei commenti scrivendo:”Ti amo un sacchissimo amore mio” e lei replica “io sempre di più”. Sembrano tornati adolescenti, l’amore fa questo effetto ed è meraviglioso. La Chiatti pronta sempre con il suo commento e scrive:”Che visione”. D’altronde sono bellissimi insieme, si vede che tra loro c’è un sentimento forte. Si sono trovati per caso quando lei si allenava nella palestra dell’albergo di Naldi e da lì non sono più riusciti a stare lontani.

Hanno già viaggiato tanto insieme nonostante siano fidanzati da non troppo tempo. Sono stati in Turchia, sul Lago di Braies e anche a Positano. E insieme viaggeranno ancora tanto anche insieme alle bambine forse. Infondo ormai sanno che la mamma non sta più con il papà e che c’è un’altra persona nel suo cuore.