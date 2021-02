Michelle Hunziker scoppiettante sui social. Regala un saluto veloce ai fan, che incanto – VIDEO

Michelle regala un buongiorno direttamente dalla sua veranda illuminata dal sole, il video è ironico e pieno di gioia per tutti

Non smette mai di voler condividere momenti di felicità e spensieratezza con i suoi fan la bella Michelle Hunziker. La vita privata della showgirl è resa pubblica nelle stories che quasi quotidianamente la trovano impegnata per lavoro oppure semplicemente in compagnia dei suoi cari o degli animali.

Poche ore fa ha voluto invece regalarci un saluto veloce baciata dal sole di Milano che splende e riscalda gli animi dopo giornate di freddo pungente e pioggia. “Giusto un salutino…❤️ buona giornata!!! #hello #goodvibes #sunshine”. Radiosa e con un sorriso smagliante bacia e saluta, capelli raccolti e un gilet smanicato color glicine che la proietta già verso la primavera.

I saluti di riposta sono piovuti copiosi per lei, anche dall’Austria e dalla Germania dove è seguitissima per la sua provenienza tedesca. Oltre 10mila like per lei in un paio di ore dopo la condivisone.

Michelle Hunziker, l’abbraccio con Odino emoziona i fan di Instagram

Ieri invece Michelle Hunziker ha condiviso diverse in cui tiene in braccio Odino, l’ultimo arrivato della famiglia, un levriero grigio davvero molto carino che proprio ieri ha festeggiato un anno. Nella famiglia della showgirl ci sono già altri due barboncini nani Lily e Leone, ma da tempo lei chiedeva al marito Tommaso di poterne adottare uno.

Scrive: “Relax e coccole…@odino_trussardi oggi compie un anno!!!!! Il nostro bambino peloso che ha sempre freddo sta diventando grande!!!!❤️”. Se lo stringe amorevolmente mentre lui dorme beatamente tra le sue braccia avvolto da un cappottino color verde militare in pile con il collo alto e le maniche bicolore.

Il levriero forse non tutti lo sanno ma è anche il simbolo della famiglia Trussardi, simbolo di eleganza e dinamicità, da sempre usato dal brand per presentarsi come nuovi ideatori si stile per la cultura italiana.