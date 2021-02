C’è una new entry a La vita in diretta? Nella scorsa puntata Alberto Matano annuncia un nuovo arrivo, a chi si riferisce il conduttore?

La puntata di La vita in diretta del 10 febbraio è stata ricca di sorprese, specialmente alla fine quando il conduttore Alberto Matano ha annunciato una new entry molto speciale. Proprio al raggiungimento di quota cento, il numero di episodi della trasmissione, il presentatore non ha potuto fare a meno di dare la notizia dell’anno: “Benvenuta tra noi” ha affermato. E il pubblico si è commosso a quelle parole.

LEGGI ANCHE>>>>Shock in Rai, tagliato Alberto Matano con La vita in diretta, lui è sconvolto-FOTO

Alberto Matano a La vita in diretta: chi è la new entry?

LEGGI ANCHE>>>La vita in diretta subisce un cambiamento, delusione per Alberto Matano

Alberto Matano sembra molto emozionato, sta salutando e annunciando la nascita di una nuova creatura. E’ appena nata la figlia di una delle collaboratrici del programma che in questo periodo ha lavorato da casa ogni giorno. “Voglio chiudere con una notizia bellissima che riguarda la famiglia di questo programma: è nata Luna, la figlia della nostra Shaila”. Il conduttore insieme agli altri colleghi fanno parte di una grande squadra e La vita in diretta per loro è come una seconda casa. “Mando un grande bacio a lei e un altro a Rossano. Benvenuta tra noi Luna!” ha aggiunto Matano. In studio nel momento dell’annuncio erano presenti gli ospiti che sono intervenuti nello spazio POP, ossia Roberto Poletti, Giovanna Botteri e Alessandra Mussolini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Tutti hanno applaudito e fatto i più sinceri auguri alla famiglia di Shaila. La Rai si allarga giorno dopo giorno sempre di più.