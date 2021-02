Nina Moric da paura: bella e piccante in versione pugile – FOTO

Nina Moric ha estasiato i followers condividendo una foto pazzesca: la showgirl in versione pugile fa sognare.

Nina Moric è una delle modelle e showgirl più amate e apprezzate dai telespettatori italiani. La nativa di Zagabria ha sfilato indossando alcuni dei marchi più noti al mondo: la classe 1976 era ed è ricercatissima. La croata è una bomba sexy ed è dotata di una bellezza straordinaria.

Nina è attivissima e seguitissima sui social network: il suo account vanta 676mila followers. La modella, poco fa, ha postato uno scatto mozzafiato in cui si mostra in versione pugile. La carica erotica della fotografia è altissima.

Nina Moric bellissima e provocante in versione pugile

Nina, poco fa, ha mostrato tutta la sua avvenenza condividendo una foto pazzesca. La showgirl indossa una tutina super aderente con braccia e spalle scoperte. Il suo fisico è messo in evidenza dall’outfit scelto per l’occasione. La croata ha anche dei guanti da pugile. Il suo viso è bellissimo come sempre, la posa è invece estremamente sensuale.

“So come fare, non temere”, ha scritto nella didascalia utilizzando la lingua inglese. Lo scatto ha già raccolto 1.700 cuoricini e numerosi commenti. “Ma la bellezza?”, “Che meraviglia”, “I colori in questa foto emanano energia. Come te”, “Unica Nina”, “Quando la boxe diventa un’arma seducente”, si legge.

Nina, qualche settimana fa, ha mandato in tilt il mondo dei social network postando una fotografia da arresto cardiaco. La 44enne, sulla spiaggia, mise in mostra le sue gambe incredibili e il suo didietro da capogiro.