Occhi gonfi nei cani: come prevenire e curare i sintomi

Facilmente avvezzi ad essere gonfi gli occhi dei cani: ecco la guida su come prevenire e curare alcuni dei loro disturbi ottici.

Come accade anche per gli esseri umani, gli occhi dei cani sono una delle parti più sensibili del corpo e dunque più soggette ad infezioni e disturbi di vario genere. Talvolta, nonostante i sintomi si manifestino con chiarezza, può risultare difficile capire l’origine del malessere del proprio animale. Ecco, perché prima ancora di consultare il veterinario di fiducia, può essere utile tenere a mente alcuni semplici consigli da seguire, e nello specifico: su come trattare e prevenire tale genere di infiammazioni oculari.

Occhi gonfi nei cani: il perché, la cura e la prevenzione

Le cause infatti di un banale occhio gonfio nel cane possono essere le più disparate. Alcune si accostano a futili motivazioni, mentre in altri casi la diagnosi potrebbe essere più grave e, se non curata in tempo o adeguatamente, peggiorare nel giro di pochi giorni. Ognuna di esse si manifesta allo stesso modo. Il sintomo più comune e da non sottovalutare è proprio quello della palpebra infiammata o blefarite.

Fra quelle meno preoccupanti si collocano le cause congenite, più comuni e meno aggressive, come le stesse allergie o alcune delle malattie oftalmiche. Per le prime è opportuno prestare attenzione maggiore alle necessità dell’animale a seconda del sintomo, mentre nel secondo caso l’occhio rosso associato a prurito potrebbe essere dovuto ad una puntura di insetto o all’esposizione di prodotti nocivi. Diventa necessario invece chiedere un consiglio al proprio veterinario, soprattutto in caso di glaucoma, per evitare che il cane possa perdere la vista.

Fra le sintomatologie di maggior importanza per gravità invece si collocano le ferite, le infezioni e in extremis le neoplasie.

Per le prime, a seconda della loro entità, i sintomi dell’occhio gonfio saranno accompagnati da altri disturbi come tosse o strane secrezioni. E, come con le ferite soprattutto se profonde, bisogna intervenire subito con un trattamento specifico. Nell’ultimo si consiglia di far operare l’animale prima che il tumore si possa espandere mettendo a rischio la sua stessa vita.