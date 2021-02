Violento impatto tra due auto: un uomo perde la vita

Nella serata di ieri, un uomo di 68 anni è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto via di Torvaianica Alta a Pomezia (Roma).

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri a Pomezia, in provincia di Roma. Stando a quanto ricostruito, due auto si sarebbero scontrate in via di Torvaianica Alta finendo poi entrambe nelle cunette ai bordi della carreggiata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza uno dei due automobilisti, un 68enne, in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo. L’altro conducente, risultato positivo all’alcol test e all’esame tossicologico, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Un uomo di 68 anni ha perso la vita in un tragico incidente, consumatosi nella serata di ieri, mercoledì 10 febbraio, in via di Torvaianica Alta a Pomezia, comune in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione di Roma Today, la vittima era alla guida della sua auto, una Mahindra, che è stata centrata da una Volkswagen Golf, condotta da un 30enne. Per cause ancora in fase di accertamento, quest’ultima avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con la Mahindra e le due auto sarebbero poi finite nelle cunette ai bordi della carreggiata.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ed i vigli del fuoco. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo il 68enne e lo hanno affidato alle cure dello staff medico che lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Grassi di Ostia. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pomezia che hanno provveduto ai rilievi di legge per risalire alla dinamica e alle cause che hanno provocato il violento impatto.

Il conducente della Volkswagen Golf, che si è fermato subito per prestare soccorso, come riporta Roma Today, è stato sottoposto ai test per verificare se si trovasse alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Entrambi gli esami sono risultati positivi ed il 30enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

