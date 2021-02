Raffaella Fico a testa in giù offre una prospettiva hot…da infarto! – FOTO

Raffaella Fico nell’ultimo scatto pubblicato sui social si mostra in una posa che permette ai fan di dare il via alle proprie fantasie nascoste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Sensuale in ogni momento della giornata Raffaella Fico è uno di quei personaggi a cui piace molto giocare con i social. Ne sono una dimostrazione gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram per i quali si è lasciata ritrarre su una poltrona mentre si trova a testa in giù. “Ogni tanto mi ritrovo sottosopra” ha voluto precisare la showgirl nella didascalia che accompagna la foto anche se a fare un giro completo è stato piuttosto il cuore dei follower. I lunghi stivali verdi che ha deciso di sfoggiare nella sua posa avvolgono le gambe sensualmente velate dalle calze. Raffaella indossa un vestitino nero che ha la particolarità di un grande taglio giusto all’altezza del seno permettendo di ammirare le sue forme generose. Infine i lunghi capelli ricci, complice la posizione, ricadono sensualmente vero il pavimento conferendo all’immagine un ultimo tocco decisamente hot.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara, occhi da gatta e décolleté da urlo…un sogno! – FOTO

La vita privata di Raffaella Fico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

LEGGI ANCHE -> Roshelle, il velo che copre il décolleté della sexy rapper merita un brindisi – FOTO

Raffaella Fico, neo 33enne, fa indubbiamente parte di quella schiera di showgirl capaci di mettersi in rilievo non soltanto per la sua bellezza ma anche per il suo talento. Il suo nome però è salito agli onori delle cronache soprattutto per la sua travagliata relazione con il calciatore Mario Balotelli. L’amore tra i due, fatto di alti e bassi, non ha avuto una vita molto lunga ma per molto tempo ha riempito le pagine di gossip nel corso della gravidanza della Fico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

La showgirl ha infatti avuto dall’attaccante del Monza la sua piccola Pia riconosciuta dal padre alla fine di una battaglia legale dopo circa due anni dalla sua nascita. Prima di Balotelli ha vissuto un amore, che come lei stessa ha dichiarato è durato 11 mesi, anche con l’attuale bomber della Juventus Cristiano Ronaldo.