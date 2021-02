Roshelle, il velo che copre il décolleté della sexy rapper merita un brindisi – FOTO

Roshelle continua ad infiammare il suo pubblico dei social grazie ad una serie di foto in cui è ben poco quello che viene lasciato all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Sexy e sensuale come sempre Roshelle, grazie ad una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram, accende le fantasie dei suoi tantissimi follower. Nel primo scatto la bella rapper si mostra distesa languidamente su un fianco mentre, di fronte ad un calice riempito di latte, indossa una giacca nera. A lasciare senza fiato però è la scelta di abbinarle un top completamente velato che permette ai fan di ammirare la grazia del suo décolleté. Il bicchiere nel secondo scatto viene usato per bere e la cantante si è lasciata ritrarre seduta. In questo modo ha potuto deliziare i fan con la vista delle sue lunghe gambe tornite. È indubbiamente l’ultima foto a far alzare la temperatura grazie allo sguardo sensuale che Roshelle lancia direttamente verso l’obiettivo mostrando il calice mezzo vuoto quasi a voler fare un brindisi.

La lunga gavetta di Roshelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Roshelle ha conquistato la popolarità grazie alla sua partecipazione nel 2016 alla decima edizione di X Factor. Nonostante il suo talento e il favore del pubblico però riuscirà in quel caso a posizionarsi soltanto al quarto posto. Da lì però inizia il volo nella musica della cantante di Lodi che per le sue qualità artistiche messe in mostra nel talent riuscirà ad ottenere un contratto con la Sony che le permetterà di lavorare al suo primo album. Un successo meritato quindi che è stato il frutto di una lunga gavetta iniziata quando aveva appena 3 anni. Grazie alla famiglia infatti che ha sempre sostenuto e incoraggiato il suo talento ancora bambina ha fatto parte del coro del Duomo di Lodi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Da giovanissima quindi Roshelle si è dedicata con tenacia e dedizione allo studio del canto e della musica trovando la sua dimensione artistica nel rap già da adolescente dopo essersi avvicinata all’hip pop.