Scontro frontale tra auto e camion, un morto tra le lamiere

Scontro stradale ad Arsiè, in provincia di Belluno, che è costato la vita a Marco Bancher di 43 anni. In corso accertamenti per capire la dinamica

#10febbraio #Arsie’(BL) scontro frontale tra un camion e un’auto lungo la SS50 bis: deceduto l’automobilista, ferito il conducente del mezzo pesante. Intervento di soccorso #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/YccZbW1Ico — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) February 10, 2021

Ennesimo incidente mortale nel pomeriggio di ieri in località Arsiè, in provincia di Belluno. Un uomo è morto nello scontro tra un’auto e un mezzo pesante all’altezza dello svincolo per Arsiè lungo la strada statale 50 bis/var conosciuta come quella “del Grappa e del Passo Rolle”.

La vittima è un 43enne, Marco Bancher, residente a Primiero. La scena che hanno visto i Vigili al momento del loro arrivo è stata terribile, l’auto incastrata dentro il muso del mezzo pesante, accartocciata e il corpo dell’uomo ormai senza vita.

Incidente stradale ad Arsiè, schianto mortale. I dettagli

Lo scontro frontale tra il camion e la Seat Leone su cui viaggiava Marco Banchet è stato devastante tanto che per il forte impatto l’uomo è morto sul colpo. L’auto dopo l’impatto è rimasta schiacciata tra il guard rail e il mezzo pesante. Il conducente del mezzo pesante è rimasto solo ferito ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenute le squadre di Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’Ordine intervenuti anche con l’autogru per il recupero del mezzo pesante. L’operazione per estrarre la salma dell’uomo dall’abitacolo della sua vettura dilaniata è stata difficoltosa e ha richiesto parecchio tempo, il traffico è stato deviato in SS47 per diverse ore per consentire lo svolgimento delle manovre.

Al momento non si conosce ancora la dinamica dell’incidente stradale che ha portato allo scontro tra i due mezzi, forse un sorpasso azzardato. Si attende la perizia degli agenti per poter fare luce su quanto accaduto ieri.