Serena Rossi e Davide Devenuto, svelato il motivo dei continui litigi

Serena Rossi e Davide Devenuto a dieci anni dalla loro unione sono pronti per le nozze ma qualcosa li blocca.

Serena Rossi e Davide Devenuto sono una coppia più che solida. Una storia d’amore nata oltre 10 anni fa e da cui è nato Diego nel 2016. Conosciuti sul set di Un posto al sole, ancora oggi capita alla coppia di attori di lavorare insieme, entrambi infatti fanno parte del cast di Mina Settembre, fiction di successo in onda la domenica in prima serata su Rai Uno. In più occasioni si è parlato della loro storia sottolineandone la veridicità e la continua progettualità nella vita di coppia, ma manca un tassello importante: le nozze. Proprio questo sarebbe il motivo dei loro litigi.

Serena Rossi e Davide Devenuto: i pareri discordanti sulle nozze

La proposta di matrimonio è arrivata nel 2019, mentre Serena Rossi era ospite nel salotto domenicale di Mara Venier. Da quel momento la coppia stava programmando le nozze per il 2020 ma la pandemia, come noto, ha bloccato tutto. Ma non è solo questo il motivo del ritardo: la coppia infatti non avrebbe trovato la soluzione definitiva sulle nozze. Davide Devenuto, 48enne infatti preferirebbe una cerimonia civile, una formalità per il loro primogenito: “Io lo farei fondamentalmente per legalizzare l’unione e per Diego. Stiamo insieme da più di 10 anni, abbiamo comprato casa, abbiamo un figlio, per quanto mi riguarda noi siamo una coppia sposata e il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene.” Inoltre svela di non sentirsi a proprio agio con l’abito di cerimonia.

Opinione del tutto diversa quella di Serena Rossi la quale desidera una cerimonia in Chiesa con tanto di invitati e mega festa. Chi avrà la meglio? Non resta che attendere impazienti.