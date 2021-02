Shaila Gatta, la tuta attillatissima crea un piccante gioco di curve – FOTO

Shaila Gatta stupenda, la tuta super attillata non nasconde il fisico mozzafiato della velina. Il piccante gioco di curve è servito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta, la velina mora ogni sera delizia i milioni di telespettatori del Tg Satirico con stacchetti musicali interpretati egregiamente. Shaila infatti è una ballerina, basta vedere le acrobazie che riesce a fare per rendere conto del talento che si ha davanti. Ma non solo, Shaila porta avanti da tempo la passione per il fitness, il fisico marmoreo ne è una chiara dimostrazione. L’ultimo post condiviso dalla velina risale a poche ore fa ma già è subito boom di like e commenti di affetto: è molto amata non solo per la sua bellezza ma anche per la capacità e il desiderio di mettersi sempre in gioco, anche con un pizzico di autoironia che la rende irresistibile. Tuta nera super attillata che non nasconde le curve della velina, il lato B tondeggiante e assolutamente perfetto infatti è super evidente, uno spettacolo.

Shaila Gatta, l’apertura di gambe è sensazionale

