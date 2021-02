Silvia D’Avenia continua a paralizzare il mondo dei social network: la sexy influencer è sempre più inarrestabile con i suoi scatti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Silvia D’Avenia è una sexy influencer che fa continuamente impazzire il popolo del web con i suoi meravigliosi scatti. La modella è dotata di una bellezza stordente ed è estremamente formosa. Le sue curve paradisiache mandano spesso il web in tilt: lato A e didietro fanno girare la testa a tutti. Secondo alcuni retroscena, il fuoriclasse Neymar avrebbe tentato un approccio via social con lei.

Silvia, in ogni modo, continua a postare scatti piccanti e bollenti. La ragazza, anche oggi, ha deliziato la sua platea di followers con una foto meravigliosa. La modella indossa un gonna cortissima che scopre le gambe.

Silvia D’Avenia, gonna cortissima e gambe scoperte: incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Silvia, poco fa, ha condiviso una foto fenomenale su Instagram. La modella sfodera un outfit da sogno: la gonna, in particolare, è estremamente corta e scopre le sue gambe da sogno. La nota influencer indossa ai piedi dei stivali particolarissimi. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante mentre la sua sensualità non è assolutamente quantificabile.

Numeri pazzeschi anche per il post odierno. La foto ha raccolto in poche ore più di 7mila cuoricini e di 150 commenti. Gli utenti stanno rilasciando paroline di apprezzamento ed emoticon eloquenti con incredibile velocità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

La D’Avenia, la scorsa settimana, ha procurato diversi capogiri pubblicando una foto semplicemente pazzesca. La splendida donna indossava un vestito con scollatura profonda e décolleté in bella mostra.