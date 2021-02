Il politico ed imprenditore italiano, Silvio Berlusconi, in seguito alla caduta è stato subito ricoverato in ospedale a Milano.

L’imprenditore ed ex premier italiano, Silvio Berlusconi, è stato vittima di una caduta domestica. Un incidente che lo ha obbligato ad un ricovero d’urgenza nell’ospedale di Milano. Il tutto ha avuto luogo nel pomeriggio dello scorso mercoledì 10 febbraio. Berlusconi era infatti appena rientrato d’urgenza nel capoluogo lombardo. Appositamente in vista di quanto accaduto. Soltanto dopo aver trascorso alcuni giorni nella sua residenza nella capitale romana, confermato adesso come luogo dell’incidente, è stato costretto a far ritorno.

Silvio Berlusconi è caduto, ricoverato in ospedale: le dinamiche

In seguito alla caduta accidentale non risultano ancora ben chiare le dinamiche. Pare che dopo il ricovero in ospedale l’imprenditore sia stato trasportato, sempre nella città milanese, nella clinica di sua fiducia “La Madonnina“. Una volta giunto sul posto l’équipe medica lo ha adeguatamente consigliato.

La quale si è espressa in maniera unanime. Meglio dunque restare anche la notte successiva in clinica per altri accertamenti. Un incidente davvero inaspettato. La stessa Forza Italia lo ha confermato ufficialmente soltanto in seguito. La caduta ha causato al politico una contusione ad un fianco.

Adesso fortunatamente la situazione sembra che si sia risolta per il meglio. Berlusconi è stato dunque dimesso dalla clinica. E’ tornato in seguito nella sua abitazione. E si è infine dichiarato pronto a procedere con il voto al Parlamento Europeo. Seppur dovendo adattarsi alla distanza, perciò utilizzerà delle piattaforme online, messe appositamente a disposizione dall’UE.