Sintomi da Covid: si aggiungono altri 4 campanelli d’allarme

Oltre ai già conosciuti sintomi da Covid nei pazienti positivi, se ne aggiungono altri 4 evidenziati da uno studio inglese: i dettagli

Uno studio inglese, condotto dall’Imperial College di Londra, ha evidenziato altri sintomi da Sars-Cov-2 che si aggiungono a quelli già conosciuti. Importanti nella distinzione tra la positività al virus e l’influenza, la combinazione di alcuni sintomi fornisce un campanello d’allarme.

Tra quelli già ufficializzati dalla medicina si riscontravano la nota perdita del gusto e dell’olfatto, febbre oltre i 37.5 gradi, tosse secca persistente, ma anche dissenteria ed eruzioni cutanee. Nei casi più allarmanti difficoltà respiratorie e senso di oppressione al petto, a questi se ne aggiungono altri 4.

Lo studio dell’Imperial college di Londra e i sintomi

Lo studio è stato condotto su un campione di oltre un milione di individui. Il periodo di osservazione è decorso tra giugno 2020 e gennaio 2021, e il metodo è stata la compilazione di un questionario. Le risposte hanno evidenziato altri 4 sintomi che si aggiungono a quelli già conosciuti: brividi, perdita di appetito, mal di testa e dolori muscolari.

Non solo, ma attraverso lo studio è stato rilevata una variazione di sintomatologia in base all’età. Il sintomo dell’inappetenza è stato collegato a due fasce d’età, tra i 18 e i 54 anni, ma anche dagli over 55. I dolori muscolari rientrano solo nella prima delle due, mentre nella fascia più giovane compresa tra i 5 e i 17 anni era più presente il sintomo del mal di testa, ma minor riscontro di febbre, tosse e inappetenza rispetto agli adulti. Il sintomo che accomunava ogni fascia anagrafica risultano i brividi.

Tuttavia il 60% degli individui non aveva riscontrato segnali nella settimana antecedente al test diagnosticante la positività da Covid. Si registra inoltre una probabilità maggiore di positività in rapporto all’associazione di più sintomi.