Fai il test e aguzza la vista. Riesci a vedere il cane? È un’illusione ottica

Test visivo basato su un’illusione ottica. Osservate bene l’immagine: non riuscirai a credere ai tuoi occhi. Riesci a vedere il cane?

Un’ illusione ottica è un’ immagine che, in un certo senso, si prende gioco del nostro sistema visivo.

In parole povere, l’occhio percepisce qualcosa che in realtà non esiste o che si manifesta in maniera differente da come la stiamo guardando. Può svilupparsi naturalmente o essere prodotta artificialmente da trucchi che ingannano il sistema percettivo umano.

A volte le illusioni ottiche non dipendono solo dalla fisiologia umana; altre, invece, sono dovute alla capacità del cervello di interpretare le immagini. Un caso tipico sono le figure impossibili e i paradossi prospettici.

Test visivo e illusione ottica. Credete a vostri occhi?

Ossservate bene l’immagine qui in alto. E’ un semplice disegno in bianco e nero. Rappresenta un signore di età avanzata. Ha una folta barba che gli ricopre il volto, gli occhi socchiusi tanto da sembrare appena due piccole fessure e indossa un cappello.

Cosa direste se scopriste che in realtà l’immagine non è quello che sembra ma che nasconde un altro disegno? Ebbene si, vi sveliamo che, se guardate con attenzione, potreste vedere la figura di un cane.

Di solito test del genere, fondati sulla difficoltà nel trovare indizi nascosti, si basano su un minimo particolare, un accenno che “stona” rispetto al tutto, o riguardano immagini sovrapposte contenute l’una nell’altra. Non è questo il caso. L’autore del disegno ha celato l’illusione ottica nella totalità del disegno. Volete averne la prova? Guardate in basso.

E’ bastato capovolgere il disegno per avere una prospettiva completamente diversa. Il cappello si è trasformato in un tappetino su cui è appoggiato un cane che divora il proprio osso. Volendo ne possiamo trarre una lezione morale: cambiando punto di vista, si modifica la percezione della realtà intorno a noi. Non esiste un’unica e sola verità.