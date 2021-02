L’influencer Tommaso Zorzi al momento all’interno della casa del Grande Fratello Vip, avrà un lavoro appena uscirà

Alla fine del reality Zorzi avrà nuovamente un posto in televisione. Al momento infatti si trova ancora nella casa del Grande Fratello Vip, ma mancano poche settimane alla fine del programma durato più del solito per via della pandemia. A quanto pare però il grande successo riscontrato dal giovane nel programma, gli avrebbe garantito un posto di lavoro anche fuori.

Tommaso Zorzi possibile vincitore del GF Vip e futuro conduttore in televisione

Tommaso Zorzi è tra i finalisti del Grande Fratello Vip, di questo non avevamo dubbi dal momento che la sua presenza nella casa è stata apprezzata sin dall’inizio. In pratica è lui l’anima del programma. Zorzi ha dimostrato un certo talento davanti alla telecamere, appare disinvolto e se stesso. Lancia frecciatine e battute taglienti esilaranti, è un icona e un guru per molti. Ogni frase che dice diventa subito un meme che fa il giro del web in pochi secondi.

Ufficialmente il protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Non ha nascosto poi che a lui piacerebbe lavorare in televisione in futuro. Aveva anche ammesso che lavorerebbe molto volentieri con Maria De Filippi, anzi che sarebbe proprio un sogno per lui. Alfonso dopo aver udito queste parole ha organizzato un video incontro con la regina della televisione che ha fatto un colloquio conoscitivo a Zorzi. Tra risate e fotocopie uscite male a Zorzi per dimostrare che sarebbe disposto a tutto per lavorare al fianco di Maria, forse Tommaso è riuscito ad accaparrarsi qualcosa.

A quanto pare ci sarebbero già movimenti fuori dal programma che riguardano il futuro di Zorzi. Alcune persone sarebbero interessate a dare il timone di un programma proprio al giovane influencer. Staremo a vedere allora cosa lo attenderà una volta uscito dalla casa, d’altronde con un talento naturale come il suo non sarà difficile trovare posto in televisione.