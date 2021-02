Uomini e donne, il cavaliere che ha sedotto due dame : è caos

Cosa è successo a Uomini e donne, il programma più seguito nella fascia pomeridiana? Il cavaliere è stato smascherato, da chi?

Dopo la scena raccapricciante della scorsa settimana, il pubblico di Uomini e donne si sarebbe aspettato l’uscita definitiva del cavaliere Giancarlo ma a quanto pare non è andata così. Infatti l’uomo non solo è rimasto, ma è stato anche il protagonista della puntata scatenando il caos durante la trasmissione. Sembra che lo sciupafemmine abbia organizzato un doppio appuntamento, prima con Anna e poi con Angela. Capiamo bene cosa è accaduto.

Uomini e donne: cosa ha combinato il cavaliere?

Il cavaliere Giancarlo si è visto con Angela per un paio di ore ed ha fatto arrabbiare molto Alessandra visto che aveva prenotato per loro una camera d’albergo per qualche giorno. Ma l’uomo l’ha lasciata all’ora di cena per andare dall’altra dama. Così la donna ha mangiato da sola pensando che tutti i piani del dopo cena fossero saltati. Invece lo sciupafemmine è tornato in albergo ed ha trascorso la notte con lei all’insaputa di Angela. Ma Alessandra dopo quell’episodio ha deciso di troncare definitivamente con il cavaliere perché si sente usata. Intanto Angela continua ad uscire anche con Biagio, un uomo riservato che non l’ha ancora conquistata del tutto.

Prima del caos, Aurora aveva diffidato Giancarlo e Uomini e donne e Maria ha annunciato che non può più essere fatto il nome della vittima in puntata. Un bel colpo per il programma, una delle trasmissioni più seguite da quindici anni.