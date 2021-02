Una ragazza, star di TikTok, si è tolta la vita dopo aver pubblicato un ultimo video sui social dove affermava di non voler più dar fastidio.

Una ragazza di soli 18 anni si è tolta la vita dopo aver pubblicato un ultimo video sui social. La giovane era una star del noto social TikTok, dove aveva circa 1,5 milioni di follower. Nel filmato la ragazza cantava e ballava, ma ad un tratto avrebbe affermato di aver smesso di dare fastidio e di aver tolto presto il disturbo. Parole raggelanti considerando che poco dopo si sarebbe suicidata. A confermarlo è stato il padre della 18enne distrutto dal dolore per la grave perdita.

Ha pubblicato un ultimo video sui social, poi si suicidata. Questo il dramma consumatosi a Baton Rouge, in Louisiana, negli Usa. A togliersi la vita Dazhariaa Quint Noyes, 18enne nota come Dee su TikTok, social sul quale era seguita da ben 1,5 milioni di utenti. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione britannica del Daily Mail, Dazhariaa lunedì 8 febbraio avrebbe pubblicato un video nelle storie di Instagram. Nel corso del filmato la giovane cantava e ballava, ma improvvisamente avrebbe detto che quello sarebbe stato il suo ultimo post affermando di non voler più dare fastidio.

Subito dopo la pubblicazione la 18enne si sarebbe impiccata nella sua abitazione, così come confermato dalla sua famiglia. Il padre con un post sul proprio profilo Facebook ha poi voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in questo momento di grande dolore. Il genitore ha poi creato anche una pagina di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe sulla quale si legge: “Vorrei solo che mi avesse parlato dei suoi problemi e della pressione che sentiva. Era la mia migliore amica, non ero preparato ad una simile tragedia. Ora quando tornerò a casa lei non sarai più lì ad aspettarmi“.

Innumerevoli sono stati i messaggi di cordoglio sui profili di Dazhariaa e in risposta al post pubblicato dal padre della giovane. “Riposa in pace, eri una ragazza bellissima e dolcissima. Grazie – ha scritto un utente su TikTok come riporta Daily Mail– per aver condiviso la tua vita con noi. Le mie condoglianze ai tuoi genitori“.

