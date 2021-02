Per l’irresistibile modella, Valentina Vignali, San Valentino è in anticipo e lei non può che ammettere il suo più grande amore.

La modella e cestista Valentina Vignali pare abbia scelto di festeggiare un San Valentino anticipato quest’anno. In compagnia di un dolcissimo amico si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore che ha colpito in pieno i suoi ben 2,3 milioni di follower. Il tutto è stato fin da subito visibile pochi minuti fa grazie al bizzarro collage condiviso sul suo profilo Instagram. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Leggi anche —>>> Valentina Vignali: provocante in rosso e gambe deshabillés da vertigine – FOTO

Valentina Vignali ed una peste per amico: “è irresistibile”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Potrebbe interessarti anche —>>> Valentina Vignali senza veli sul set è un colpo alle coronarie, strabiliante – FOTO

“Quanto ti amo piccola peste 🦮💕” è la dichiarazione che Valentina ha dedicato al suo cucciolo di nome Muffin. Da tempo amorevole e graziosamente stropicciato compagno di avventure della nota e bellissima ventinovenne riminese, non poteva non essere uno dei protagonisti dei suoi ultimi scatti, soprattutto in vista della feste degli innamorati.

Una variante alternativa e piena di comicità che i suoi ammiratori hanno più che apprezzato. Tra i commenti alle quattro istantanee, in cui Muffin si dimostra giocoso e tenero più che mai, alcuni riescono a cogliere esattamente il senso dell’opinione comune.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Sebbene molti chiedano con curiosità di che razza si tratti, forse per poter adottare un esemplare simile al suo, ecco qui il primo commento ad essere apparso in concomitanza con la condivisione della cestista: “Sei ancora più irresistibile…cosi bella e così dolce…muffin è stupendo…🌹🌹🌹“.