Valerio Massimo Manfredi in fin di vita, ricoverato in ospedale: è grave

Lo scrittore è stato trovato esanime in casa, insieme alla scrittrice Antonella Prenner. Sembrerebbe abbia respirato del monossido di carbonio. Condizioni gravi.

Il celebre scrittore Valerio Massimo Manfredi è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento a Roma insieme alla sua collega Antonella Prenner. Sembrerebbe che all’interno dell’abitazione ci sia stata una fuga di monossido di carbonio che ha provocato il loro malore.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia se veramente si è trattata di un’intossicazione e quali siano state le cause.

A chiamare i soccorsi è stata la figlia dello scrittore che non riuscendo a mettersi in contatto con il padre ha prontamente chiamato i Vigili del Fuoco che sono entrati nell’abitazione.

Subito è arrivata anche l’ambulanza e poi gli agenti del Commissariato di Trastevere che stanno indagando sul caso.

Le condizioni dello scrittore

Manfredi è stato trasportato d’urgenza al San Camillo e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Grosseto dove verrà ricoverato nella camera iperbarica. Antonella Prenner invece si trova ricoverata all’Umberto I.

La notte prima che succedesse il fatto, Valerio Massimo Manfredi era stato colto da un malore sempre all’interno della sua abitazione e si era recato al pronto soccorso. Campanello d’allarme di una presente esalazione nell’aria che avrebbe causato tale disgrazia, probabilmente un malfunzionamento della caldaia.

La moglie dello scrittore era a Reggio Emilia e sarebbe dovuta rientrare questa mattina.

Dunque Manfredi e Prenner sono entrambi ricoverati in gravi condizioni ma attualmente non risultano in pericolo di vita.