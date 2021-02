Wanda Nara. Regina delle nevi e delle polemiche, fa imbestialire i tifosi dell’Inter

Wanda Nara. La procuratrice sportiva sfida il gelo delle temperature invernali di Parigi e si mostra in tutta la sua avvenenza su Instagram

La competitività tra le squadre della Juventus e dell’Inter esce dai campi sportivi e approda sui social network.

I riflettori sono puntati però su Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, ora attaccante del Paris Saint-Germain, che ha distribuito diversi like sui profili Instagram di alcuni giocatori del team di Torino, tra cui Ronaldo, Dybala e Bonucci, che sono passati in finale di Coppa Italia ai danni proprio dei nerazzurri.

La reazione dei tifosi della Juve è stata carica di entusiasmo, sperando in un passaggio di Icardi nella loro squadra. Inferociti gli interisti. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Wanda Nara, moglie del giocatore del PSG, che sul suo seguitissimo account Instagram (7,4 milioni di follower) ha pubblicato una foto eloquente. Sfondo imbiancato dalla neve, lei vestita di scuro e una didascalia in italiano per far arrivare meglio il messaggio (quando lei solitamente scrive nella sua lingua madre, lo spagnolo): “Oggi tutto Bianco e io di nero” – chiari riferimento ai colori juventini.

I commenti di biasimo sono stati molteplici: “Sputare nel piatto dove hai mangiato per anni, ma tranquilla che esiste il Karma”, “Che Ridicoli! Siamo felicissimi ve ne siate andati.. restate a Parigi a marcire in panchina”, “Dopo aver distrutto la carriera di tuo marito, atteggiandoti a procuratrice, da Parigi continui a “rosicare” perché sei consapevole del disastro che hai combinato. Allontanato dall’unica squadra in cui era un idolo”.

Wanda Nara in costume sotto zero sulle terrazze di Parigi

Nessuna replica dalla diretta interessata che poco tempo fa era stata protagonista di un’altra polemica, sempre collegata al nostro paese. Wanda Nara non aveva gradito la battuta ironica fatta dalla comica Luciana Littizzetto su una sua foto in déshabillé in groppa a un cavallo.

L’ultimo post da lei pubblicato la vede bellissima prendere un timido raggio di sole in costume da bagno, sfidando le temperature gelide che hanno investito la capitale francese dove adesso risiede. “Paris -6 , pero el sol siempre me encuentra” (Meno sei gradi a Parigi ma il sole riesce sempre a trovarmi).

Poche ore sul web e già la foto ha fatto incetta di like e emoji “focose”.