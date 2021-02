Alessandra Mussolini e la rivelazione sul marito, senza parole

Alessandra Mussolini stupisce tutti a La vita in diretta dove racconta un particolare legato a suo marito e alla situazione del Covid

Alessandra Mussolini è diventata uno dei personaggi di punta della Rai per il momento. L’ex europarlamentare si è data al mondo dello spettacolo, mettendo per ora da parte la politica. È stata infatti tra i protagonisti di due programmi seguitissimi di Milly Carlucci, prima Ballando con le Stelle e il recentissimo Cantante Mascherato che l’ha vista come primo volto noto mettere giù la maschera nei panni di pecorella.

Ospite a La vita in diretta la Mussolini ha parlato del difficile momento che ancora stiamo vivendo e delle difficoltà affrontate in famiglia e durante Ballando con le stelle. “E’ un sacrificio non poter abbracciare” ha spiegato l’ex parlamentare.

Le restrizioni al tempo del Covid sono dure ma lei ha sempre cercato di rispettare le regole e proprio a Ballando con le stelle ha rischiato di prendere il Covid. Il suo maestro Maykel Fonts è risultato positivo al virus e per lei non sono stati giorni facili.

Alessandra Mussolini, il Covid e la reazione del marito

“Quando abbracci i figli dici: “Oddio, li sto abbracciando”. Non abbracciare è un sacrificio” ha ammesso Alessandra Mussolini a La vita in diretta raccontando alcuni aneddoti della sua famiglia. Sua mamma resta a casa e la vede pochissimo. “Ci sentiamo per telefono, sempre con cautela” ha spiegato.

E poi spazio ai tamponi che sono diventati ormai all’ordine del giorno. Nella trasmissione della Carlucci, racconta, ne ha fatti tantissimi, più di quanti capelli ha in testa spiegando come in rai i controlli sono serratissimi.

Poi passa all’indiscrezione su suo marito: “mi ha messo il cellophane” ha spifferato Alessandra Mussolini parlando proprio dei giorni in cui il suo maestro era risultato positivo. Chi lo avrebbe mai detto. Ancora una volta la parlamentare prestata alla tv ha lasciato tutti senza parole.