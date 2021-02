Alessia Marcuzzi il tramonto lo guarda nuda sul balcone, pazzesca-FOTO

La Marcuzzi lascia senza fiato in una foto su Instagram che la ritrae nuda su un bancone con dietro una vista stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è bellissima sul balcone completamente nuda, le sue forme nell’ombra sono sensuali e lasciano senza fiato. Scrive:”Flash-back” e Rudy Zerbi risponde ironicamente “Vedo più back che flash”. Anche Melissa Satta risponde con le emoticon delle fiamme e appare il commento anche di Federica Fontana che scrive:”Tanta roba”. Un commento molto profondo è stato invece quello di Sandra Milo che ha scritto:“Questo vedo/non vedo lascia poco spazio all’immaginazione. La bellezza arriva intatta anche nella penombra di un tramonto”.

La Marcuzzi sempre più disinibita e fenomenale sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La bella conduttrice ormai è senza freni sui social, non c’è qualcosa che si risparmia. A partire dalle foto provocanti nuda o semi nuda ai balletti iconici divertentissimi affiancata a grandi attori del cinema. Giustifica il tutto scrivendo:“Nella vita ogni tanto devi dire a te stesso: e che cavolo, buttati”. Avere quasi 50 anni e non sentirli affatto, ha l’energia di una 20enne e si sente ancora incredibilmente giovane. Forse questo suo manifestare continuamente il suo corpo è un modo per sentirsi ancora giovane e sensuale, anche se non ne ha bisogno perché si vede che lo è ancora. Infatti il suo comportamento sui social è da un lato apprezzato dall’altro molto criticato.

Alcuni commenti sono:“Ma che senso ha fare delle foto del genere?”. E ancora:”Basta fermati oramai hai una certa, hai già dato e pure troppo”, “Ma per favore sei sempre nuda”. Ovviamente c’è anche chi la difende a spada tratta scrivendo:”Quante invidiose…ma che significa il senso? Fanno shooting, copertine anche a seconda dell’ispirazione di chi sta dietro la macchina fotografica..ad ogni modo a prescindere dai gusti è una bellissima donna con un fisico top”. Insomma i pareri sono contrastanti, c’è chi ama vedere una donna di quasi 50 anni bella come lei esporsi ancora senza sentire il peso dell’età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Altri invece giudicano il comportamento com un voler essere giovani in eterno e non accettare l’invecchiamento. Ma se i social consentono di pubblicare ciò che si vuole, allora ognuno è libero di esprimersi come meglio crede accettandone le conseguenze. In ogni caso arrivarci a 50 anni con il fisico della Marcuzzi!