Aurora Ramazzotti sorriso incantevole: occhi dolci, è radiosa – FOTO

Aurora Ramazzotti condivide una serie di scatti su Instagram in cui si mostra sorridente ripresa da una telecamera. Con lei due amici dalla Toscana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Sorridente con una tazzina da caffè in mano. Aurora Ramazzotti ha condiviso una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui mostra lo schermo di una videocamera che la riprende felice. In alcuni scatti è al fianco di due amici dalla Toscana. Si tratta degli speaker Federico Pecchia e Davide Damiani. “Con i miei amichetti toscani”, la didascalia al post pubblicata da Aurora. Nessun’altra rivelazione sul motivo del loro incontro.

La Ramazzotti è seguitissima su Instagram. Sono 2 milioni i follower che ogni giorno interagiscono con il suo profilo. Tantissimi sono i contenuti che condivide con costanza. Da foto di vita quotidiana a video in cui sponsorizza prodotti. In ogni scatto si mostra luminosa e ironica.

In uno degli ultimi post è al fianco delle sue sorelle minori. Felice come non mai le stringe tra le sue braccia. Sole, 7 anni, e Celeste, 5 anni, si mostrano contentissime dell’affetto dimostrato dalla sorella. Aurora inoltre ha altri due fratelli dal lato paterno. In un’intervista a Verissimo la Ramazzotti aveva raccontato come nel gioro di quattro anni fosse diventata per ben 4 volte sorella.

LEGGI ANCHE > Aurora Ramazzotti: i due lati più esposti al sole, “che bambola” – FOTO

Aurora Ramazzotti supera sgradevoli paragoni con i genitori: fondamentale la psicoterapia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

LEGGI ANCHE > Michelle e Aurora, il retroscena svelato dalla figlia di Eros

La figlia di Ramazzotti e della Hunziker di recente ai microfoni di Vanity Fair si è aperta in merito al suo vissuto. Ha raccontato degli innumerevoli commenti sgradevoli subiti nel corso degli anni.

In particolare il costante confronto con la madre ha avuto un impatto molto negativo sulla sua personalità. Aurora ha rivelato di aver intrapreso un percorso di psicoterapia fondamentale per il ritrovamento del suo equilibrio.

In tutto questo si è aggiunto il sostegno dei genitori che l’hanno da sempre spronata a rafforzarsi trasmettendole le loro passioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

24 anni, la Ramazzotti ha ritrovato la serenità complice anche la relazione con il suo storico compagno Goffredo Cerza a cui è legata da quattro anni.