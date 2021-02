Beautiful, anticipazioni 12 febbraio: Thomas spiega ad Hope perchè non le ha detto di essere vivo, Brooke scopre tutto.

Thomas è vivo: Hope non riesce a credere ai suoi occhi. Da quando il ragazzo è spuntato in camera sua proprio mentre stava piangendo la sua morte, la ragazza è sempre più confusa. Thomas gli spiega pazientemente che la vasca in cui è caduto non era piena di acido fluoridrico, bensì di acqua con del detergente. La vasca era appena stata svuotata e lavata, perciò il danno è stato minimo. Hope inizia a capire, ma ha ancora molti dubbi. Nel frattempo Brooke si sente in colpa per non aver rivelato al marito l’atroce verità sul figlio. Decide quindi di chiamarlo con l’intento di svelargli tutto.

Beautiful, anticipazioni 12 febbraio: Shauna rassicura Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas racconterà ad Hope la verità sulla sua scomparsa: ha voluto farle credere di essere morto per farle capire che anche le brave persone come lei possono mentire se si trovano in posizioni scomode. Il fatto che lei stessa non abbia rivelato a Ridge della sua morte deve farle aprire gli occhi e realizzare che lui aveva ragione a tacerle la vera identità di Phoebe/Beth. Nel giro di poco tempo, anche Brooke scopre che il figliastro è vivo.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Shauna rassicurerà Ridge: il fatto che il figlio non risponda al telefono non significa che gli sia successo qualcosa.