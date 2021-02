Beautiful, anticipazioni 13 febbraio: Brooke scopre che Thomas è soprvvissuto alla caduta e non sa più cosa dire a Ridge.

Hope ha finalmente rimesso insieme tutti i pezzi: quando Thomas è caduto nella vasca della Forrester, non si è ritrovato immerso nell’acido fluoridrico, bensì in acqua con detergente. Non è successo niente di grave dunque, la giovane Logan si è solo presa un bello spavento. Thomas è compiaciuto nel notare quanto Hope fosse preoccupata per lui e le fa notare che il fatto che non abbia raccontato a Ridge dell’incidente li rende uguali sotto questo punto di vista. Entrambi hanno tenuto un segreto per un bene superiore.

Beautiful, anticipazioni 13 febbraio: Brooke svela tutto a Ridge?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Brooke sarà sconvolta nello scoprire che Thomas è vivo. Il ragazzo ha origliato la chiamata che la matrigna ha fatto al padre e la sfida adesso a raccontare tutto sul suo incidente. Riuscirà Brooke ad essere sincera con Ridge, anche a costo di perderlo? La Logan non sa che nel frattempo il marito è a casa Forrester insieme a Shauna. La Fulton sembra essere diventata d’un tratto la sua più fidata confidente.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Brooke rassicurerà Ridge del fatto che Thomas è vivo e sta bene. Lo stilista si chiederà allora che fine aveva fatto suo figlio e Brooke si ritroverà messa alle strette.