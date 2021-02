Beauty: un make-up glam per un occasione speciale

Serve un make-up per un’occasione speciale come San Valentino che si sta avvicinando? Nessun problema ecco a voi un trucco glam

Per la base rimaniamo con un effetto naturale ma lucente. Ho utilizzato il fondotinta di L’Oréal-Accord Parfait nella tonalità Golden natural che è leggermente più scuro del mio incarnato, in questo modo da un effetto più coprente. Il fondotinta è molto importante e la sua scelta dev’essere sempre accurata in base al proprio incarnato.

Ho utilizzato poi il correttore anti age della Maybelline perché ha un effetto molto coprente per le occhiaia. Per gli zigomi e le guance ho invece usato la palette della Rimmel Coral Glow 002 composta da un illuminante, un contour e un blush.

Come fare gli occhi e le labbra in un make-up glam

Per quanto riguarda gli occhi, ho riempito i buchi delle sopracciglia con la matita della Benefit Goof Proof Brow pencil, molto efficace e precisa nel delineare la forma naturale delle sopracciglia. Sulle palpebre invece ho applicato un make-up sfumato composto da due colori, un rosa illuminante e un mattone per fare l’ombreggiature e dare un tocco più intenso allo sguardo.

Per sfumare l’ombretto è sempre meglio utilizzare il giusto pennello, per esempio quello che ho usato io è il numero 08 di Sephora. Ho utilizzato la Pocket palette di Sephora per questo passaggio. Per concludere gli occhi ho poi aggiunto la matita nera nella parte inferiore dell’occhio e ho applicato il mascara Toy boy di Diego della Palma.

Per completare il make-up ho disegnato il contorno labbra con la matita 102 della Pupa, un rosa antico. Ho poi applicato sulle labbra il Eclat Minute di Clarins, un lipgloss che da un effetto luminoso e rimpolpante alle labbra. Per concludere il make-up e far sì che duri più a lungo è consigliabile applicare uno spray fissante, in questo modo il nostro lavoro sarà conservato il più possibile.