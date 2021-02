Bonus Irpef febbraio: di cosa si tratta e a chi spetta

Quante volte avete sentito parlare del bonus Irpef? Da fine febbraio sarà possibile accedervi, ecco tutte le novità al riguardo

Ogni mese sul sito dell’Inps vengono pubblicati bandi per accedere ai vari bonus in circolazione. Mai come nel 2020 abbiamo avuto a che fare con aiuti da parte del Governo, dal bonus monopattini al bonus vacanze, dal denaro per lavori di ristrutturazione al indennità Covid. Oggi invece vogliamo parlarvi del bonus Irpef che sarà erogato a partire dal 23 febbraio. Ecco a chi spetta e come funziona.

Bonus Irpef febbraio: quali sono le novità?

Da martedì 23 febbraio, il bonus Irpef , cioè ex bonus Renzi, sarà riconosciuto dall’Inps anche ai percettori di Naspi, cioè ai contribuenti che per cause non addossabili alla loro volontà hanno perso il lavoro e si trovano in uno stato di disoccupazione. Ecco l’elenco di chi potrà usufruire di questo aiuto:

I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione; Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni; I contribuenti con reddito conseguito nello svolgimento di attività per le quali si opera in regime forfettario;

Chi invece non potrà usufruirne?

I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità; I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

