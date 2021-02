La bella conduttrice napoletana è pronta per una nuova puntata de ‘Il cantante mascherato’ e stasera si presenta così: che sensualità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Da anni è una delle protagoniste sul piccolo schermo con la rete ammiraglia della Rai.

Caterina oltre a essere una donna dalla carriera brillante è anche una moglie e mamma a tempo pieno.

Dopo il successo che ha avuto, prima con ‘Detto fatto‘ e poi con ‘Vieni da me‘, si è presa un periodo di pausa proprio per staccare dai mille impegni televisivi e dedicare più tempo alla sua famiglia.

Un periodo di stop per poi tornare in tv, Caterina l’ha fatto al fianco di Milly Carlucci come new entry de ‘Il cantante mascherato‘.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, lo spacco è disarmante: dal basso si vede tutto – FOTO

Caterina a ‘Il cantante mascherato’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE —> Elisa Isoardi, clamorosa vincita a I Soliti Ignoti, il commento di Amadeus

La trasmissione è alla sua seconda stagione e va in onda ogni venerdì sera su Rai Uno. La padrona di casa è proprio Milly Carlucci e i giudici che l’accompagnano sono Costantino della Gherardesca, Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo.

I giudici sono portati a investigare tra i protagonisti in gara per scoprire chi si cela dietro la maschera di scena. In ogni puntata i personaggi in gara si esibiscono con un brano, cercando di superare le varie manche e non essere eliminati o scoperti.

Questa sera la bella Caterina sfoggia un abito rosso fuoco con un rossetto abbinato che risalta sul suo volto. I capelli raccolti le incorniciano ancor di più un viso da favola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Con un outfit che è un omaggio a tutti gli innamorati che si apprestano a festeggiare San Valentino, con il suo colore rappresentativo.