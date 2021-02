Clizia Incorvaia, lo scatto rubato: scollatura profondissima – FOTO

Clizia Incorvaia, lo scatto rubato: scollatura profondissima. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo post pubblicato su Instagram

Clizia Incorvaia è stata sicuramente uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Entrò nella casa più spiata d’Italia per farsi conoscere come persona singola indipendentemente dalla sua vecchia relazione con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Nella casa ha imparato a farsi amare dai suoi coinquilini e in particolar modo da uno, che giorno dopo giorno ha cominciato a nutrire un debole nei suoi confronti: Paolo Ciavarro, il famoso figlio d’arte.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Clizia Incorvaia, bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

La loro amicizia nel giro di poche settimane si trasformò in una vera e propria relazione. Nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo su di loro ma da allora non si sono più lasciati. Lei venne squalificata dalla casa e, tra la squalifica e la quarantena da coronavirus che hanno trovato ad attenderli fuori, sono stati mesi separati prima di potersi finalmente rivedere e cominciare una vita insieme. Dunque è più di un anno che la loro storia è cominciata e che, con il loro amore, fanno sognare migliaia di persone che li seguono.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Clizia e Paolo sono davvero molto amati anche su Instagram e spesso condividono ricordi di quando erano insieme nella casa, quando il loro amore stava nascendo e loro neanche lo sapevano.