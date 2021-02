Cristina Marino, senza veli in slip: fisico mozzafiato – FOTO

Cristina Marino condivide uno scatto su Instagram in cui mostra il suo fisico mozzafiato. Subito è pioggia di like.

In slip e maglietta, Cristina Marino si mostra bellissima nel suo ultimo scatto posta sulla pagina Instagram. Spettinata, la folta chioma bionda copre il suo affascinante sguardo. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei suoi 473 mila follower. La Marino sfoggia un fisico perfetto. Lo sport è una tra le sue più grandi passioni. Insieme alla trainer Eleonora Billotti ha dato vita a un vero e proprio programma di allenamento. Befancyfit, il nome scelto per l’attività che vanta 49,3 milioni di follower su Instagram.

Cristina posta sui social molte foto che la ritraggono sportiva intenta ad allenarsi. Più volte la Marino ha dichiarato di gestire in autonomia i propri canali social. Classe 1991, è anche attrice e modella. Lo scorso maggio ha dato alla luce la piccola Nina avuta dalla relazione con Luca Argentero.

Cristina Marino: in programma le nozze con Luca Argentero

Di origini pugliese, la Marino è cresciuta a Milano. Già nell’adolescenza aveva esordito nel mondo della moda diventando protagonista di svariate campagne pubblicitarie. Il debutto sul grande schermo arriva nel 2009 con l’interpretazione da protagonista nella pellicola Amore 14 di Federico Moccia. Sul set di Vacanze ai Caraibi, l’incontro con Argentero che cambiò il corso delle loro vite. L’attore all’epoca era sposato con Myriam Catania. Tuttavia in diverse occasioni la Marino ha rivelato di non essere stata il motivo della rottura tra i due.

Nonostante la grande differenza d’età, Cristina è più giovane di 14 anni, il loro amore si è consolidato sempre più nel corso degli anni.

Durante un’intervista l’attore torinese ha rivelato che in futuro la coppia prevede di unirsi in matrimonio. Per ora tra la gravidanza e il covid, non è stato possibile per loro pianificare la data delle celebrazioni.