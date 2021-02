Denti splendenti con il dentifricio economico fai-da-te

L’igiene dentale è molto importante per la salute dei propri denti. Per questo motivo oggi ti proponiamo un dentifricio fai-da-te in grado di pulire a fondo i denti rendendoli splendenti. Scopriamo di cosa si tratta.

L’igiene orale è un aspetto davvero importante se si ha a cuore la salute dei propri denti. E’ infatti inutile ed assurdo pensare di poter ottenere uno smalto dentale limpido e bianco, senza una corretta ed accurata pulizia quotidiana.

Esistono sicuramente dei rimedi naturali e dei prodotti in commercio in grado di donargli lucentezza ma, se si vuole un effetto duraturo nel tempo, la pulizia giornaliera è lo step fondamentale.

Proprio per questo motivo oggi ti proponiamo un dentifricio fai-da-te semplice ed economico, da utilizzare 1 o 2 volte alla settimana per una pulizia approfondita.

La componente fondamentale di qualsiasi dentifricio o pasta dentale è il fluoro. Ad ogni modo, la sostanza può essere sostituita con altri ingredienti altrettanto validi da poter garantire una corretta igiene ed un’ efficace remineralizzazione dentale. Scopriamo gli ingredienti e la preparazione.

Salute dentale: il dentifricio naturale fai-da-te

Per comporre il tuo dentifricio fai da te ti occorreranno solamente 4 ingredienti. Si tratta nello specifico di tutte sostanze facilmente reperibili in erboristeria ed in farmacia.

Innanzitutto, prima di iniziare, procurati un contenitore, possibilmente di vetro o plastica, in cui versare il composto una volta pronto. Dopodiché, inizia la preparazione!

In una ciotola versa 75 grammi di carbonato di calcio, 35 grammi di bicarbonato di sodio e 50 grammi di olio di cocco. Amalgama gli ingredienti aiutandoti con un mestolo di legno finché non otterrai un composto granuloso ed omogeneo.

Applica poi circa 10 gocce di olio essenziale alla menta in modo da dare aroma al tuo dentifricio. Mescola ancora per qualche minuto e quando avrai ottenuto una pasta cremosa, il gioco sarà fatto!

Versa il dentifricio nel contenitore preparato precedentemente e conservalo in un luogo fresco ed asciutto.

Ci si chiede sempre come sbiancare i denti evitando trattamenti troppo invasivi. Beh, oltre a lavare i denti quotidianamente ed in modo approfondito, aiutati con questo dentifricio fai da te. Applicandolo almeno 1 volta a settimana, otterrai un sorriso splendente!