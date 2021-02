Elisa Isoardi, clamorosa vincita a I Soliti Ignoti, il commento di Amadeus

Elisa Isoardi è riuscita a racimolare una consistente cifra a “I Soliti Ignoti”, per un totale di 157mila euro. Il ricavato sarà interamente devoluto allo Spallanzani

Come di consueto, anche ieri sera “I Soliti Ignoti” hanno avuto il loro concorrente vip. A lottare per il montepremi era infatti la splendida conduttrice Elisa Isoardi, che è riuscita inaspettatamente a racimolare una cifra consistente: ben 157mila euro da devolvere all’INMI Spallanzani per la ricerca. Lo stesso ospedale ha espresso la propria riconoscenza verso la concorrente attraverso un post su Facebook. Elisa, che si è rivelata una perfetta giocatrice, ha ricevuto le lodi dello stesso Amadeus: “Una grande partita“, ha chiosato il conduttore al termine della serata.

Elisa Isoardi vince 157mila euro a “I Soliti Ignoti”: il ricavato andrà allo Spallanzani

L’ospedale Spallanzani di Roma, dopo la cifra vinta da Elisa Isoardi a “I Soliti Ignoti”, ha deciso di ringraziare pubblicamente la concorrente tramite un post su Facebook. “Nella serata di ieri 11 febbraio […] Elisa Isoardi ha vinto la somma notevole di 157mila euro. Il Montepremi della vincita verrà devoluto all’INMI Spallanzani per la Ricerca“.

Una partita strabiliante, che la Isoardi ha disputato con grande capacità in tutte le fasi del gioco, fino all’identificazione del parente misterioso. La bella presentatrice, che vedremo presto in tv nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ha ricevuto anche le lodi dello stesso Amadeus. Il padrone di casa, in chiusura di puntata, ha definito la sua una “grande partita“.

Tornata a casa, ad attendere Elisa c’era la sorpresa più gradita: il cane Zenit. La conduttrice, che si è immediatamente precipitata a coccolarlo, non ha mancato di fare i propri ringraziamenti al programma. “Quanto è bello tornare a casa, felici di aver fatto del bene“, ha scritto la concorrente nel suo ultimo post.