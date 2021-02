Elisabetta Canalis: vaccinata e felice può tornare in Italia dalla famiglia

Elisabetta Canalis si è sottoposta al vaccino. Residente in California, la showgirl ha ripreso tutto dallo smartphone. Ora potrà pianificare il ritorno in Italia per riabbracciare la famiglia.

Elisabetta Canalis oggi si è vaccinata. Residente a Los Angeles da diversi anni, la showgirl ha ripreso tutto dal proprio smartphone condividendo con i fan le emozioni vissute a seguito del vaccino. Felice come non mai ha affermato: “Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto”.

Un avvenimento importante per Elisabetta che potrà così pianificare il rientro in Italia per rivedere la famiglia. La showgirl in particolare ha affermato di non vedere l’ora di riabbracciare la madre. “Preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”, le parole della Canalis. A differenza dell’Italia, dove la campagna vaccini riguarda per ora solo operatori sanitari, categorie a rischio e over 80, in America procede in maniera celere.

Elisabetta Canalis: da mesi non vede la sua famiglia

E’ da molti mesi che la Canalis ha in programma di ritornare dalla sua famiglia in Sardegna. Tuttavia questo non è stato possibile a causa della diffusione del covid. Tanta è la nostalgia nella showgirl per i suoi cari. Elisabetta, dopo essersi sottoposta al vaccino, potrà finalmente rivedere mamma, fratello e nonna a cui è legatissima. Il padre della showgirl si è spento nel 2017 a Los Angeles al suo fianco.

Nelle storie di Instagram l’ex velina ha ripreso il momento in cui è stata vaccinata. Mascherina, t-shirt bianca, si mostra al fianco di un‘operatrice sanitaria intenta a procedere con il vaccino Moderna.

“Sono grata per questo paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. La prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre”, il commento nelle storie di Elisabetta.

Inoltre ha mostrato anche il flacone con al suo interno il vaccino e i documenti per le autorizzazioni.