La bellissima showgirl calabrese come sempre infiamma il web con uno dei suoi scatti sexy e provocanti. Pronta per la puntata di questa sera del Gf Vip con un outfit impeccabile!

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio il personaggio che ha fatto più discutere nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dalla sua ‘amicizia speciale’ con Pierpaolo Pretelli alla schiera di fans che ancora la sostengono, anche dopo la sua uscita dal reality show, e fanno volare aerei sopra la casa di Cinecittà, dedicandoglieli.

L’ex Sig. Briatore sono ormai anni che si rende protagonista delle copertine delle più lette riviste di gossip, dal suo amore con il ricco imprenditore, alla fine della loro relazione, fino ai numerosi flirt che le sono stati attribuiti durante e dopo il suo matrimonio.

La classe di Elisabetta Gregoraci

In questo post non possiamo far altro che ammirare lo charme, la bellezza e la classe che caratterizza la bella modella di Soverato. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda l’8 febbraio, Elisabetta ha festeggiato i suoi 41 anni. Per lei una torta speciale realizzata dai concorrenti ancora all’interno della casa che le hanno consegnato direttamente i maschi rimasti tra le mura di Cinecittà.

Questa sera, all’inizio della trasmissione Alfonso Signorini ci ha tenuta a presentare la showgirl mostrando tutto il suo fascino e presentandola. Indosso un outfit da far girare la testa: camicia verde e lunga gonna bianca con uno spacco profondo che lascia poco spazio all’immaginazione.

Vengono messe in risalto le sue lunghe gambe sinuose e la sua silhouette da far invidia a tutti!

Gli uomini, e non solo, apprezzano sicuramente i post che pubblica la bella Eli e in mezz’ora arrivano 50 mila like.

Un seguito importante sui social: ben 1,7 milioni di followers sempre attenti ai suoi post bollenti.