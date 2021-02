Flora Canto, lady Brignano si fa gli auguri con FOTO da perdere la testa. Che fisico

Flora Canto pubblica una serie di foto commoventi in un’occasione davvero speciale. Fisico afrodisiaco in un paradiso d’emozioni

L’avvento di Flora Canto nel mondo dello spettacolo ha cambiato la vita di uno dei più celebri frontman d’Italia, ovvero Enrico Brignano. I due hanno coronato il sogno del fidanzamento, accompagnato dalla nascita di una bellissima bambina di nome Martina.

Prima di arrivare al comico, Flora ha trascorso un “putiferio” di emozioni televisive e d’amore che hanno lasciato evidenti strascichi d’amore. Il primo fra tutti è la relazione con Filippo Bisciglia, con il quale ha condiviso una storia d’amore fatta di alti e bassi, arenatasi poi con un’inevitabile separazione dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello.

La “vendetta” della Canto si consuma qualche anno dopo, quando figura tra le partecipanti troniste di “Uomini e Donne”, dove instaura una relazione con Francesco Pozzessere. Il vero amore per lei però si chiama appunto “Brignano”, con il quale condivide il vero sentimento

Flora Canto, emozioni indescrivibili con tanto di dedica “strappalacrime”

Da quando Flora Canto e Enrico Brignano sono insieme, nulla è come prima. Tutto intorno a loro si colora d’immenso, di un amore vero e invidiato da tutti. Al primo sguardo, vi è il fatidico cenno d’intesa. I due hanno testimoniato al mondo intero la loro fortezza, partecipando a diverse trasmissioni come Un’ora sola vi vorrei, in cui si celebra ironicamente il loro appuntamento sotto le coperte.

Oltre a ruolo di mamma, oggi Flora è anche un’ottima frequentatrice dei social network e in particolare di Instagram, dove ultimamente ha festeggiato i suoi 38 anni come meglio poteva. L’amore odierno scintilla proprio come la prima volta, quando i due trascorrevano momenti di vita fantastici e da ricordare.

Tra questi vi è immortalato il momento in cui si celebra la prima giornata sulla spiaggia di Sabaudia di Martina, il luogo del loro primo incontro. Poi una serie di foto in compagnia del proprio amato, che ritraggono una Flora Canto rinvigorita da un incredibile benessere fisico e sensualissima, da far perdere la testa.

I mgiliori auguri della sua vita finora sono sugellati, come se non bastasse da una dedica d’amore “strappalacrime” che ha mandato in visibilio gli occasionali. Ecco alcuni versi poetici di una “prosa romanzesca” da far scendere le lacrime agli occhi: “Tanti auguri a me💋

38 anni di sorrisi, gioie , lacrime, lavoro, amore, passioni, preoccupazioni, successi….

Stralci di vita che la rendono una donna forte ed esplosiva, che ha inteso la che “la nostra vita passa attraverso gli altri” con riferimento ad Enrico che “amo, stimo e mi rende felice ogni giorno”