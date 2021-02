Floriana Messina angelo sexy alla ricerca di Cupido – FOTO

Floriana Messina gioca con le coronarie del pubblico dei social regalando uno scatto da vero angelo tentatore capace di accendere i desideri più nascosti

I follower del profilo Instagram di Floriana Messina avranno vissuto attimi di paura per la loro salute mentale e fisica dopo aver ammirato il suo ultimo scatto. L’ex concorrente del Grande Fratello si è lasciata infatti ritrarre mentre indossa un completino rosso fuoco davvero hot. I merletti riescono appena a coprire le sue generose forme ma ciò che non può essere contenuto è lo straordinario décolleté. L’influencer nello scatto assume una poso capace di far accendere le fantasie dei follower incantati di fronte a tanta sensualità. Floriana infine indossa un paio di candide ali che le danno l’aspetto di un angelo sceso in terra per indicare la strada verso il paradiso. Anche se i fan di fronte a tanta bellezza certamente saranno colti da desideri degni di ben altro luogo.

Floriana Messina e il messaggio shock a Paola Caruso

Floriana Messina è stata recentemente protagonista di un chiacchierato video messaggio che ha lasciato la destinataria, Paola Caruso, a bocca aperta. Nel corso della puntata di Domenica Live l’influencer avrebbe infatti rivelato alla Bonas di “Avanti un altro” l’approccio subito dall’ex fidanzato. A quanto pare infatti Francesco Caserta avrebbe provato a conquistarla usando proprio il suo profilo Instagram. La rivelazione è avvenuta sotto gli occhi delle telecamere del fortunato programma di Barbara D’Urso dove la Caruso si è presentata in compagnia dell’attuale fidanzato e del figlio Michele. Caserta a quanto pare avrebbe cercato di “abbordare” Floriana attraverso Instagram.

“Io sono fidanzata ma anche se non lo fossi stata, non avrei ceduto alle sue avance” ha voluto chiarire l’influencer. Una relazione tra la Caruso e l’ex compagno chiusa ormai da diverso tempo anche in seguito alla decisione dell’uomo di non riconoscere il figlio Michele nato dalla loro relazione.