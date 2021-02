Francesca Fialdini: “Ho scoperto di essere malata, ecco come”

Francesca Fialdini, conduttrice Rai di “Da noi… a ruota libera”, ha rivelato di essere risultata positiva al tampone per il Covid 19

Il Covid continua ad imperversare in tutta Italia e i personaggi del mondo dello spettacolo non sono certamente immuni. L’ultima ad essere risultata positiva è la conduttrice di “Da noi… a ruota libera” Francesca Fialdini. A rivelarlo è la stessa presentatrice che attraverso i social ha raccontato di sottoporsi periodicamente al tampone per il coronavirus. L’ultimo effettuato in farmacia poco prima di passare a lavoro è purtroppo risultato positivo. La Fialdini ha tenuto a precisare che fortunatamente il suo staff è in ottime condizioni e che il programma domenica andrà regolarmente in onda. Ovviamente la padrona di casa sarà necessariamente assente dallo studio, si ipotizza quindi la possibilità di un collegamento da casa. La stessa dinamica in sostanza seguita da Carlo Conti per “Tale e quale show” e da Serena Bortone per “Oggi è un altro giorno“.

La carriera di Francesca Fialdini

Pur essendo molto giovane Francesca Fialdini ha già alle spalle una lunga gavetta e una carriera di tutto rispetto. Ha infatti iniziato il suo percorso nel mondo del giornalismo subito dopo la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Roma “La Sapienza”. I primi anni li trascorre in radio collaborando con la redazione esteri e conducendo il notiziario di Radio Vaticana. Dal 2005 inizia la sua carriera in Rai presentandosi alle telecamere come l’inviata di “A sua immagine” iniziando a farsi così conoscere ed apprezzare dal pubblico televisivo. Al momento è impegnata nella trasmissione “Da noi… a ruota libera” in onda sulla rete ammiraglia.

Un appuntamento diventato ormai fisso per milioni di italiani e che ha come scopo quello di regalare il buon umore al pubblico e di traghettarlo dalla compagnia di Domenica In alla programmazione della fascia serale.