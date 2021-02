Francesco Sarcina da non credere: “Trascinato in un buco nero”

Francesco Sarcina si confessa a Verissimo presentando in anteprima la sua biografia. Una storia incredibile

Francesco Sarcina ha lasciato tutti senza parole. La sua rivelazione sulla sua vita era impensabile. Sabato, nel salotto di Silvia Toffanin, presenterà in anteprima la sua biografia. “Nel mezzo” si intitola il libro scritto dal frontman delle Vibrazioni nel quale ripercorre alcuni episodi della sua vita ed in particolare quello dell’abuso di sostanze stupefacenti.

“Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga – ha rivelato – All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusi sono arrivati dopo, ma questa cosa è stata una cicatrice che mi ha leso parecchio”.

Una vita al limite la sua che a lungo andare porta all’esasperazione ha spiegato. E così si attirano solo persone simili, senza nessuno che ti possa salvare. Sarcina è stato trascinato nel buco nero della droga da un’altra persona, una donna lascia intendere, solo per starle vicino. E nel provare alcune sostanze molto forti “lei è andata in overdose – ha raccontato il cantante – io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata”.

Francesco Sarcina: la droga, l’aiuto di J-Ax e la rinascita

Ma c’è stato un angelo custode per lui, un uomo, amico e collega che lo ha aiutato ad uscirne. È J-Ax: “Lui aveva già fatto outing su questo argomento e l’ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne” ha detto Sarcina che grazie al rapper ha capito che doveva affrontare un percorso lungo e difficile. “Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura” ha ammesso.

Un disagio quello provato dal frontman delle Vibrazioni che probabilmente è nato dall’abbandono da parte di sua mamma che dopo aver perso un figlio al settimo mese di gravidanza è andata via di casa. Quando dopo alcuni anni Sarcina l’ha rivista ha vissuto “emozioni molto contrastanti”.

E sulla sua ex compagna Clizia Incorvaia, con la quale ha avuto una bambina, Francesco spiega che nel libro colpevolizza solo sé stesso. Il gossip ha parlato tanto ma per lui la cosa essenziale sono i figli da proteggere. E sulla sua nuova relazione non si sbilancia e dice soltanto: “sono molto felice, ma preferisco preservare quello che sto vivendo”.