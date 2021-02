Nella puntata di questa sera del GF Vip torneranno in casa due ospiti per una vera e propria riunioni di famiglia: ecco di chi si tratta

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e come tale questa sera avverrà una nuova eliminazione. Al televoto ci sono Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga. Chi dovrà definitivamente abbandonare la casa? Prima di scoprirlo però proprio Andrea Zenga sarà nuovamente protagonista di un incontro -questa volta doppio- che andrà forse a chiudere ufficialmente l’argomento trattato nelle ultime settimane. Si tratta del suo rapporto con il padre Walter Zenga, con il quale ha avuto modo di parlare faccia a faccia diverse puntate fa. Questa sera i due si ritroveranno e non saranno da soli.

Anticipazioni della puntata di venerdì 12 febbraio del GF Vip: Andrea Zenga incontra il padre Walter e il fratello Nicolò

L’incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea ha fatto molto discutere per l’apparente distacco con il quale il padre si è presentato in casa. Tuttavia i due si sono lasciati con la promessa di rivedersi una volta che Andrea uscirà dalla casa, per parlare finalmente da soli e provare a capire se ci siano le basi per un rapporto. La settimana successiva Andrea ha avuto modo di incontrare l’amato fratello Nicolò che ha sofferto molto per la mancanza del padre. I due fratelli hanno lasciato intendere di voler aspettare di capire quale sarà l’atteggiamento di Walter nei loro confronti e se cambierà rispetto al passato.

Sembrava che la dinamica familiare fosse terminata eppure Alfonso Signorini non è della stessa opinione. Per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip ha in serbo una vera e propria riunione di famiglia. Andrea Zenga incontrerà infatti contemporaneamente il padre Walter e il fratello Nicolò. I due fratelli si troveranno per la prima volta insieme dinnanzi al padre, quale sarà la loro reazione?

Per scoprire cosa accadrà l’appuntamento è per questa sera in prima serata su Canale 5.