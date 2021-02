Gigi D’Alessio è in lutto? Su Instagram posta una foto con un messaggio toccante e i fan si commuovono lasciando commenti di supporto

Non è un bel giorno per Gigi D’Alessio, il cantante napoletano ha perso una persona molto cara e deve ancora metabolizzare l’accaduto. Un maestro, un idolo, un amico e un collega, così è morto Chick Corea, la leggenda del jazz che ha insegnato al mondo tutte le melodie del piano, colui che ha adattato il proprio stile al progresso della tecnologia. Per la sua scomparsa, D’Alessio pubblica una sua foto su Instagram e posta un messaggio di cordoglio.

Gigi D’Alessio in lutto: cosa scrive al suo amico?

Il 9 febbraio se n’è andato una leggenda della musica, Chick Corea aveva una forma di tumore molto rara. Così sul web girano da giorni messaggi a lui dedicati da parte dei suoi colleghi italiani e non. Tra questi le parole di Gigi D’Alessio rimbombano come note di pianoforte per i fan che si immaginano la musica del grande artista. “Quanti pianoforti hanno avuto l’onore di essere suonati da te…” scrive il cantante napoletano accanto alla foto di Corea. Molti fan di entrambi hanno lasciato un cuoricino sotto al post di Gigi D’Alessio o un messaggio di cordoglio per la famiglia.

Anche sulla pagina Facebook dell’artista scomparso si ricorda il suo talento: “Nel corso della sua vita e carriera, Chick ha trovato la felicità nella libertà e nel divertimento della propria creazione artistica, nel poter prendere parte al grande gioco dell’arte”.