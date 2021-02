Gigi D’Alessio, chi è la nuova fidanzata di 26 anni più giovane

Gigi d’Alessio dopo la rottura con Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore con una ragazza di 26 anni più giovane: ecco di chi si tratta

La storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio aveva fatto sognare migliaia di fan. Un amore durato 15 anni, intenso e profondo, dal quale è nato anche l’amato figlio. Una fine dolorosa, sofferta e anche elaborata, nel rispetto reciproco e affetto mai tramontato.

Le motivazioni non sembrerebbero riscontrarsi in personalità terze entrate in conflitto con il loro equilibrio, ma nell’esaurimento del sentimento dopo anni di emozioni. A distanza di un anno dalla rottura, è giunto il momento di ricominciare per Gigi, che si è innamorato di una giovane ragazza. Chi è?

La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è pronto per un nuovo amore, le indiscrezioni trapelate fanno anche sapere che si tratterebbe di una giovane ragazza, fan del cantante. Si chiama Denise, è di 26 anni più giovane, è bionda e bellissima. La conoscenza sembrerebbe avvenuta a Capri, quando durante una vacanza, le si sarebbe avvicinata per dichiarare a Gigi tutta l’ammirazione per la sua musica.

Da quel momento dovrebbe essere nata l’intesa che avrebbe fatto sbocciare l’amore. Sarebbero stati avvistati nell’Olgiata, dove Gigi possiede una villa nella quale ha convissuto con Anna Tatangelo. Si vocifera che la coppia conviva a Napoli, e che il cantante abbia già presentato alla sua famiglia la nuova compagna.

Anna Tatangelo intanto si dedica anima e corpo al suo lavoro, abbracciando le novità professionali che le sono capitate. Ha subito una vera e propria trasformazione a livello musicale, con il singolo “Guapo” in collaborazione con Geolier, in contaminazione con il genere rap e urban, che preannuncia un vero e proprio salto di qualità per l’album in uscita prevista per il 2021.

Non solo, ha partecipato al famoso programma All Together Now nelle vesti di giurata, dando una sferzata alla sua vita. Dopo la fine della relazione con Gigi si è rinnovata, dai capelli biondi alla vita professionale, pur non rinnegando affatto il rapporto con il cantante. Aveva dichiarato in proposito: “siamo rimasti in buoni rapporti, è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre“.

In attesa delle conferme da parte del cantante partenopeo sulla fresca relazione, non si consumano dubbi sulle novità amorose che Anna Tatangelo ci riserverà prossimamente.