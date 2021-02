Giulia De Lellis come in una favola in Piazza Duomo: bellezza incredibile

L’influencer Giulia De Lellis come in una favola, incanta Piazza Del Duomo a Milano: una principessa stupenda

L’influencer Giulia De Lellis delizia sempre i numerosissimi fan su Instagram con scatti che impongono l’ammirazione, ma stavolta si è davvero superata. L’incanto è tale da catapultarci direttamente in una favola, e lei è l’ambita principessa che ci ruba il cuore. Ma il fortunato ad avere rubato il suo è Carlo Beretta, discendente del fondatore dell’azienda di armi, nonchè figlio del vicepresidente in carica.

Giulia De Lellis come in una favola

Una relazione chiacchierata quella con Carlo Beretta, ex di Dayane Mello, perchè nata dopo una vacanza trascorsa con l’allora fidanzato Andrea Damante. Con quest’ultimo aveva intrapreso la storia d’amore che l’ha resa nota, perchè sbocciata nello studio di Uomini e Donne: Giulia era la corteggiatrice di Andrea, e si è rivelata la sua scelta.

In seguito i due si sono lasciati a causa di un tradimento del deejay, sul quale l’influencer ha scritto un libro di grande successo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“. Si sono ritrovati e riconciliati, fino all’incontro con il rampollo Beretta che l’ha conquistata. Tuttavia la modella ha dichiarato di non essere mai caduta nel medesimo errore, e di non aver mai tradito Damante.

Un sentimento potente quello che unisce Carlo e Giulia, e che la rende ancora più radiosa di quanto non fosse già. L’ultima foto infatti è il manifesto della bellezza, delicata ma anche travolgente. Giulia appare in un abito da favola di tulle bianco con sfumature pastello, e il risultato è puro splendore.

La sua meravigliosa immagine distorce il tempo come in un sogno ad occhi aperti e la location onirica e la magnifica Piazza Del Duomo di Milano. Una principessa incantevole. Il post recita “chi ha detto che non possiamo essere chi vogliamo, quando vogliamo e come vogliamo?“. Semplicemente Giulia.