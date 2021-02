Ancora lacrime e sangue nella nuova serie di Gomorra. Una rivelazione pazzesca svela cosa accadrà alla moglie di Savastano

È una delle grandi attese del 2021 con i fan che sono in subbuglio e non vedono l’ora di rivedere sul piccolo schermo quei personaggi ai quali sono stati tanto legati. Parliamo di Gomorra, la serie tv ispirata alla penna di Roberto Saviano che ben presto tornerà con la sua quinta stagione. Dalle indiscrezioni sarà l’ultima, il capitolo finale della saga.

Ci vorrà almeno la metà dell’anno per vederla in tv, le riprese sono terminate da poco ma trapela già qualcosa per la gioia dei fan che non vedono l’ora di sapere cosa accadrà. C’è, invece, chi preferisce non sapere nulla e arrivare con la trepidazione fino alla fine.

Di certo c’è il ritorno di Ciro Di Marzio che aveva “abbandonato” la serie alla fine della terza stagione. Tutti lo credevano morto e invece riapparirà nella pellicola. Così si troverà di fronte a Genny Savastano per un ennesimo confronto tra i due personaggi più amati di sempre. Ma c’è un ulteriore spoiler che riguarda proprio Savastano, interpretato dall’ormai celebre Salvatore Esposito.

Gomorra, lacrime e sangue: colpo basso a Savastano

E se da un lato vedremo il ritorno di Marco d’Amore sullo schermo che sarà ancora una volta davanti e dietro la macchina da presa per confrontarsi ancora con Genny Savastano, dall’altra arriva una rivelazione che se sarà confermata sarà devastante.

Un’anticipazione che riguarda proprio Savastano e la sua famiglia. La guerra a Napoli è più accesa di prima, tra nuove alleanze e tradimenti per la conquista del potere da parte dei clan. Proprio in tutto questo Savastano sarà colpito duramente.

Un destino che lo eguaglierà a quello del suo amico Ciro: perderà sua moglie Azzurra e suo figlio. Il personaggio interpretato da Ivana Lotito, grande amore di Genny, perderà la vita in un agguato. Non ci sono conferme per il momento ma già da ora la serie si conferma ricca di sangue, lacrime e colpi di scena.