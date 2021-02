Grande Fratello Vip riassunto 12 febbraio: Maria Teresa Ruta smascherata. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando attaccati in puntata e accusati di bullismo

La puntata è cominciata con le clip su quello che è accaduto qualche giorno fa. Dopo la bugia di Maria Teresa Ruta su Marco Baccini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno cominciato a dubitare della sincerità di quella che hanno considerato un’amica per cinque mesi. In studio hanno pesantemente attaccato Tommaso e Stefania, dicendo loro che avrebbero dovuto supportare le sue bugie in quanto suoi amici e non andarle contro. Non sono state mostrate le clip delle cose che Maria Teresa ha detto sul loro conto e sul web è scoppiata una polemica. Successivamente, Maria Teresa ha rincontrato Cristiano Malgioglio in un confronto molto acceso.

Grande Fratello Vip, riassunto 39esima puntata: Maria Teresa Ruta passa come vittima

