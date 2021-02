Grant Gustin, la star di Glee e The Flash presto padre: i dettagli

Grant Gustin, il Sebastian Smythe di Glee e protagonista di The Flash dà il lieto annuncio sui suoi profili social.

Lo abbiamo conosciuto come l’affascinante Sebastian Smythe di Glee e lo abbiamo seguito nelle avventure di Berry Allen in The Flash: Grant Gustin è stato davvero un punto fisso nella vita di molti adolescenti. Oggi, a due anni dal matrimonio, il giovane attore e sua moglie, la fisioterapista Andrea Thoma, danno un importante annuncio sui social.

Grant Gustin, il Sebastian Smythe di Glee presto papà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grant Gustin (@grantgust)

“Incredibilmente emozionato. Come Andrea ha notato, anche i cani lo sono”: così Grant Gustin annuncia al mondo che a breve diventerà padre. Non si sa ancora molto sulle tempistiche della gravidanza e sul sesso del bambino, ma si presuppone che, come da tradizione ormai consolidata, Andrea Thoma abbia già superato il terzo mese.

Grande emozione tra i colleghi dell’attore, che hanno inondato il post di like e commenti positivi. “Congratulazioni Grant, sono così felice per te” scrive Chris Colfer, il giovane Kurt Hummel di Glee. “Comincia tutto adesso! Goditela, amico” aggiunge Matthew Morrison, l’amatissimo Professor Schuester.

Grant Gustin ed Andrea Thoma sono sposati da due anni. In un recente post su Instagram, l’attore ha riservato parole dolcissime alla moglie, sostenendo che lei lo rende una persona migliore, sia nelle cose banali come lavare i piatti che in quelle più importanti, come il credere in se stessi.