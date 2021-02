Guendalina Tavassi esplosiva: body risalta le curve mozzafiato – FOTO

Guendalina Tavassi posta uno scatto su Instagram in cui si mostra bellissima sul letto della sua camera. Subito è pioggia di like.

Posa mozzafiato per Guendalina Tavassi. La showgirl ha condiviso un post su Instagram in cui si mostra sul letto della sua stanza. In ginocchio, cuscino dietro la testa, la Tavassi è sensuale come non mai. Un body da notte, con dei fenicotteri rosa, mette in primo piano il décolleté e le gambe da urlo della showgirl. Con la sua espressione Guendalina manda un bacio ai follower. Subito è tripudio di like.

Nel post la showgirl sponsorizza una linea di materassi. Per un riposo ottimale invita i fan ad acquistare con un suo codice sconto un modello e un cuscino. La Tavassi è seguitissima su Instagram. Sono 1,1 milioni i follower che ogni giorno interagiscono con la showgirl commentando i tanti scatti dai lei pubblicati. Da immagini di vita quotidiana a foto per promuovere i prodotti, Guendalina si attesta tra l’elenco delle influencer italiane.

Guendalina Tavassi, showgirl, opinionista e influencer: una carriera dai tanti successi

Negli scorsi giorni Guendalina Tavassi ha catturato l’attenzione per la sua comparsa nell’ultima puntata del programma “Il Salone delle Meraviglie”. Classe 1986, nata a Roma, Guendalina è diventata famosa a seguito della partecipazione al Grande Fratello nel 2011. Di seguito prende il via il suo percorso come opinionista e showgirl. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi e sui Ra1 a Tale e Quale Show, spesso Guendalina è stata ospite di salotti tv come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Con l’avvento dei social ha intrapreso poi la carriera da influencer.

34 anni, dal 2013 si è unita in matrimonio con Umberto D’Aponte dando alla luce due splendidi figli. Lo scorso 2020 la showgirl è stata vittima di una violazione del suo account icloud. A suo interno erano presenti video estremamente personali creati insieme al compagno.

Con quest’ultimo Guendalina ha parlato al pubblico dell’importante tematica legata al revenge porn. Se i video fossero diffusi sul web sarebbe un grave reato perseguibile penalmente.