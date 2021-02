Laura Cremaschi a letto: la lingerie lascia poco all’immaginazione – FOTO

Laura Cremaschi, a letto è una favola: tra caldi baci e lingerie seducente i followers impazziscono. Poco spazio all’immaginazione.

Laura Cremaschi la scorsa notte ha deciso di mandare dei baci bollenti ai follower. Tra le storie di Instagram infatti appaiono alcuni momenti della giornata di ieri di Laura – non oltre le 24 ore ovviamente – e intorno alla mezzanotte la modella ha avuto l’idea di dare la buonanotte social. Il video è con l’effetto boomerang, quindi un bacio ripetuto più volte. In tenuta da notte però lo spettacolo si fa piccante. Laura infatti è distesa a letto e la lingerie è un vortice di sensualità. Il babydoll infatti sulle tonalità del beige, arricchito da inserti in pizzo che sicuramente conferiscono quel tocco audace che i follower gradiscono. Senza trucco per rendere il gioco ancora più hot.

Laura Cremaschi, un pranzo originale: il web si complimenta

Proprio un’ora fa – perfetta per l’ora di pranzo – Laura Cremaschi condivide una serie di foto a tema culinario. Scattate presso il ristorante Da Vittorio, nel bergamasco, la Cremaschi condivide sul social una strana pietanza: lei scrive infatti ORECCHIA DI ELEFANTE 😋. In tanti sembrano incuriositi da questo piatto inusuale e c’è anche chi si spinge oltre Wow, in quale ristorante?. In quest’ultimo post Laura indossa un abito nero che si adagia perfettamente alla sua fisicità. A dare il contrasto la zip centrale dorata – un modello questo di tendenza e già proposto da diversi brand rinomati – ed il particolare dei bottoni lungo le due tasche finte. Capelli fluenti biondi e make-up che la valorizza.

Fisico perfetto, ogni scatto è un tributo alla sua bellezza ed al fisico tonico.