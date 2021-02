Avete visto le ultime foto di Maddalena Corvaglia? L’ex velina a distanza di anni fa ancora impazzire il web con le sue forme meravigliose

Maddalena Corvaglia è una donna dalle mille sfaccettature, tra un allenamento e l’altro si concede del tempo libero da trascorrere con sua figlia e insieme fanno grandi cose. Dopo la separazione con il marito e padre della bambina, l’ex velina ha deciso di dedicarsi completamente alla sua piccola e al suo lavoro. Infatti spesso è ospite in alcuni programmi tv e continua la sua carriera da showgirl soprattutto sul web dove pubblica scatti di book fotografici che lasciano i fan senza parole.

Maddalena Corvaglia: quale foto vi piace di più?

Più di un milione di follower seguono l’ex velina bionda su Instagram dove quotidianamente pubblica foto che fanno impazzire chiunque le guardi. I fan non perdono occasione di commentare con messaggi a volte anche provocanti i post della Corvaglia. I suoi scatti si distaccano completamente dalla volgarità anzi alcune sono un esempio di una vita sana e corretta. L’ultima raccolta è un insieme di foto che mostrano Maddalena avvolta dal gelo dell’inverno: cappotto e cappello e il suo tocco di classe? L’avete notato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Stiamo parlando senza dubbio del suo sorriso, il suo punto di forza. Non manca mai infatti! E’ il suo biglietto da visita e il pubblico lo adora. Passano gli anni ma Maddalena Corvaglia resta per tutti la velina bionda, quella è entrata nel cuore degli italiani e non ne uscirà mai più.