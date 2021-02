Maschera unghie fai da te: rimedi naturali ed economici per intervenire!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare una maschera unghie fai da te con ingredienti naturali e facili da reperire.

Molto spesso una parte del corpo che trascuriamo senza neanche accorgercene sono sicuramente le unghie. Avere unghie fragili e che si spezzano facilmente può essere anche considerato un campanello d’allarme per la vostra salute.

Per fortuna esistono molti rimedi naturali ed economici per ridare splendore alle unghie.

Creare delle maschere per rinforzare le unghie è molto semplice, non dovremo far altro che procurarci dei semplici elementi presenti in qualsiasi dispensa.

Ingredienti per curare le vostre unghie

Uno degli elementi più importanti per le vostre unghie è sicuramente il bicarbonato di sodio. Questo ingrediente è molto utile per creare una maschera efficace per rinforzare le vostre unghie. Miscelando il bicarbonato con miele e l’olio d’oliva, in modo da avere una consistenza densa e con pochissimi grumi, otterrete, in modo semplice e veloce, la maschera ideale per le unghie.

Una volta ottenuto il composto, non dovrete far altro che spalmarlo con un leggero massaggio sulla parte interessata e lasciare il tutto in posa per qualche minuto. I risultati sono garantiti e le vostre unghie ringrazieranno.

Un altro prodotto, consigliato per i suoi mille usi e quindi anche per le unghie, è l’aloe vera. Questa pianta ha un effetto rigenerante e riesce a nutrire le vostre unghie grazie alla presenza di molti sali minerali, vitamine ed enzimi che aumentano il processo di rigenerazione delle unghie.

La maschera per le unghie a base di aloe è molto semplice da preparare vi basterà mescolare tra di loro 2 cucchiai di gel di aloe con 2 cucchiaini di olio d’oliva e qualche goccia di succo di limone. Al termine non dovrete far altro che immergere le unghie nel composto ottenuto per almeno 10 minuti e, poi, risciacquare il tutto con abbondante acqua tiepida.

Inoltre, uno dei rimedi più efficaci per le unghie è sicuramente l’uso di impacchi. Crearlo è altrettanto semplice con due elementi molto conosciuti come il limone e l’olio d’oliva. Potete immergere le mani in una bacinella di acqua con all’interno questi due ingredienti e lasciare il tutto in ammollo. Il composto andrà a nutrire e rinforzare le vostre unghie andando anche a depurarle e ad eliminare batteri e microrganismi nocivi come funghi.